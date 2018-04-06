В Сети появились необычные фото белых медвежат, играющих мусором

Экологическая экспедиция «Парус против пластика» посетила один из островов архипелага Свальбард в Северном Ледовитом океане. Экологи были восхищены суровой северной природой, огромными ледниками и полярными зверями. Но, также они увидели многое, неприятно поразившее их.

Как сказала участница экспедиции Клэр Валлерстайн: «Это был очень отрезвляющий опыт». На небольшом необычном острове с численностью населения в 2500 человек ученые увидели удручающую картину: вся прибрежная зона буквально утопала в мусоре. Океан выбрасывал на берег огромное количество пластиковых пакетов, бутылок, стаканов и влажных салфеток.

Этот, практически не разлагающийся, мусор наносит огромный вред фауне этих мест. У подавляющего количества птиц в желудках исследователи обнаруживали до двадцати видов отходов химического происхождения. Фотографу экспедиции удалось снять двух маленьких белых медвежат, играющих большим куском пластика на загаженном океанском берегу.