Кайли Миноуг встретила бывшего бойфренда через пять лет после разрыва

Устроители торжеств в честь юбилея журнала Vogue не учли один щекотливый момент, связанный с появлением на вечеринке Кайли Миноуг и ее бывшего бойфренда.

Появившись на красной дорожке мероприятия, актриса сразу стала объектом пристального внимания поклонников и фотографов. Одетая в короткое зеленое платье с воланами, она производила очень эффектное впечатление на присутствующих. Многим бросились в глаза результаты не совсем удачной пластической операции 50-летней звезды. По мнению поклонников, она слишком переусердствовала с инъекциями ботокса, в результате чего, ее лицо хранило причудливую гримасу.

Когда на вечере появился Андрес Веланкосо – бывший возлюбленный певицы, она его радостно поприветствовала, сгладив возможную неловкость внезапной встречи. Их отношения продолжались около пяти лет, после чего произошел разрыв отношений. Пара не вынесла испытание частыми разлуками, вызванными обоюдной занятостью. Тем не менее, Кайли и Андрес сохранили теплые отношения и после расставания.