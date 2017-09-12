В Англии из-за уехавшего на ЧМ-2018 персонала вокзала отменены 170 рейсов

Сборная Англии выбыла из Чемпионата мира, но это не мешает фанатам скупать билеты и ехать на финал. Однако, покинувшие свои посты водители поездов, устроили массовые беспорядки.

15 июля пассажиры вынуждены были столкнуться с железнодорожным хаосом, так как 170 рейсов были отменены. Нехватка персонала сильнее всего сказалась в направлениях Чешира, Ланкашира, Йоркшира и Большого Манчестера. Как объясняет администрация вокзала, они не в силах исправить ситуацию, так как огромное количество персонала взяло выходной, чтобы поехать на финал ЧМ-2018 и сейчас они находятся не в стране. Кроме того, есть правило, которое обязывает начальство предоставить сотруднику выходной в воскресенье, если он дал письменное заявление за семь дней.

Пассажиров возмутило то, что такой беспорядок был устроен из-за футбола, несмотря на то, что сборная Англии проиграла Хорватии и выбыла из Чемпионата.