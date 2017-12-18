Эксперт по языку тела: Меган Маркл старается угодить Кейт Миддлтон

Опытный британский эксперт по языку тела Джуди Джеймс проанализировала поведение герцогинь Меган Маркл и Кейт Миддлтон, что позволило специалисту в точности определить, как женщины в реальной жизнь относятся друг к другу.

Согласно оценке эксперта по языку Джуди Джеймс, Меган Маркл все ещё очень старается угодить герцогине Кейт Миддлтон, а потому взяла на себя роль принца Гарри, который всегда очень весело и непринужденно общается. Улыбка Маркл говорит о том, что она пока ещё неуверенно чувствует себя на королевских приемах и нуждается в поддержке супруга. При этом Кейт Миддлтон достаточно уверенно себя чувствует без принца Уильяма.

Также Джуди Джеймс удивила общественность, сказав, что обе женщины являются подругами в реальной жизни, о чем говорит язык их тела. Это удивило поклонников, поскольку СМИ все время утверждали о вражде между герцогинями.