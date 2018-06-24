Принцу Гарри и Меган Маркл презентовали уникальный подарок в Дублине

Принц Гарри и его жена Меган Маркл являются любимцами публики во всем мире. Пару гостеприимно встретили в аэропорту Дублине, а поклонники преподнесли молодоженам необычный подарок.

Герцог и герцогиня Сассекские приняли от одной своей поклонницы в Дублине, Ирландия, необычный подарок. Девушка презентовала королевской паре уникальный рисунок, который был выполнен карандашом. На картине изображены принц и Маркл, которые трогательно улыбаются.

Гарри, увидев картину, сказал: «Это очень, очень, хорошо. Вы нарисовали это?». После этого пара поблагодарила поклонницу за такой подарок и продолжили общаться с другими поклонниками.