Королева Елизавета II поглумилась на встрече с Трампом

Королева Елизавета II решила тонко поглумиться во время официальной встречи с Дональдом Трампом. Об этом передают британские СМИ.

Внимательные поклонники рассмотрели у королевы Елизаветы во время встречи с Дональдом и Меланией Трамп две броши, которыми Ее Величество решила поглумиться над американским президентом. Дело в том, что одно украшение ей подарил экс-президент США Барак Обама, а второе, которое королева надела на чаепитие, было на ней в день похорон её отца короля Георга VI.

Британские издания посчитали, что таким тонким образом Елизавета II хотела продемонстрировать свое истинное отношение к Трампу. Стоит отметить, что пока Кенсингтонский дворец никак не прокомментировал догадки поклонников.