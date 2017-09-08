Огромная статуя Маргарет Тэтчер появится в родном городе бывшего премьер-министра

Вестминстерский городской совет в этом году отклонил планы относительно 10-метровой бронзовой статуи Маргарет Тэтчер, которую хотели установить на Парламентской площади. Сообщается, что статуя будет перенесена в родной город «Железной леди».

Стало известно, что представители совета в Грантеме рассматривают предложения о расположении статуи первого премьер-министром Великобритании, которая, как сообщается, стоила 300 000 фунтов стерлингов. Изначально, бронзовую Маргарет Тэтчер хотели установить в Лондоне, однако правительство Великобритании не дало на это разрешение.

Общественная благотворительная организация Memorials Appeal, которая занимается размещением статуй общественных деятелей, предложила бронзовую леди установить в Грантеме. Известно, что баронесса Тэтчер выросла в Грантеме и была дочерью бакалейщика.