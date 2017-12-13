Китайская полиция находит производителей наркотиков по сточным водам

Исследовать канализацию полицейским предложили учёные, которые уверили их в эффективности и точности показаний своей методики. Учёные оказались правы.

Как заявила в интервью Ли Сицин, экологический химик Пекинского университета, они создали эпидемиологию на основе сточных вод (WBE), которая в дальнейшем была применена в одном из городов Китая, а после – разошлась по стране. Смысл WBE довольно прост: специалисты измеряют содержание в сточных водах инородных – медицинских или иных – элементов.

Определение их содержания помогает выяснить, где употребляют или производят наркотики и какие именно наркотики содержатся в канализационных водах конкретного района. Полиция сравнила показатели приёма метамфетамина и кетамина двухлетней давности и сегодняшние. Оказалось, что количество употребляющих метамфетамин снизилось на 42%, а кетамин - на 67%. Хотя учёные надеялись на большие показатели. Похожую систему предлагают запустить в США.