В Британии 60-летний мужчина лишил жизни чайку на глазах у детей

Британец ударил её о стену, аргументируя это тем, что птица украла у него глянцевый журнал.

Это произошло 17 июля около 6 вечера в приморском курортном городке Уэстон-сьюпер-Мэр. Прямо на оживлённой набережной, где было много отдыхающих, включая детей, некий мужчина резко схватил чайку, которой очень приглянулся лежащий перед ним на столе журнал о компьютерной технике. Птица попыталась схватить его, громко крича, однако британец взял её за лапы и запустил в стену. Местных мам с детьми это возмутило. Они стали спрашивать, почему птицу лишили жизни так открыто.

Однако 60-летний британец ответил, что не увидел ничего плохого в том, чтобы избавиться от чайки на глазах у всех. По его мнению, это жизненный урок, как «поступать с паразитами». Однако очевидцы не согласились с ним, заявив, что так делать – слишком жестоко. Некоторых отдыхающих агония чайки даже довела до слёз. Правда, после сильного удара птица всё-таки выжила, но прожила недолго - вызванный ветеринар ей уже ничем не смог помочь. Стоит отметить, что такое действие преследуется по закону, и мужчину, скрывшегося после инцидента, объявили в розыск.