Британка с собственным брендом косметики стала успешнее Кайли Дженнер

После того, как Кайли Дженнер украсила обложку журнала Forbes, как самая молодая и успешная бизнесвумен Америки, ей на смену пришла амбициозная Пэт Макграт.

Британская визажистка, 48-летняя Пэт Макграт, запустила бренд собственной косметики Pat McGrath Labs. Почти сразу продукция стала одной из самых продаваемых в магазине Sephora. Журнал Vogue называет девушку наиболее влиятельным визажистом мира, о чём свидетельствуют показатели продаж. Состояние Пэт Макграт оценивают в 1 миллиард долларов США. Это почти в два раза больше доходов с косметики Кайли Дженнер, которая стремительно била все рекорды. По прогнозам специалистов, достичь отметки в миллиард долларов звезда реалити-шоу сможет только к 2022 году. Сейчас стоимость компании Kylie Cosmetics оценивают в 800 миллионов долларов.

Пэт Макграт в своём недавнем интервью рассказала, что создать собственный бренд косметики – было её мечтой. На этой неделе девушка подписала контракт с Eurazeo Brands, инвестиционным подразделением корпорации Eurazeo. Сделка принесёт Макграт 60 миллионов долларов. Поклонники ошеломлены успехом Пэт, называют её «изумительной чернокожей девушкой» и ждут её появления на обложке Forbes.