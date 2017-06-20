В Греции пожилую пару «шпионов» обвинили в шпионаже из-за фотографии лодок у причала

Отдых в Греции закончился для двух пожилых людей в тюрьме по соседству с тараканами и насекомыми. Туристов обвинили в шпионаже против греческого правительства.

Майкла и Памелу арестовали вскоре после неудачного фото. Отдыхая на острове Кос, Майкл сфотографировал пару лодок у причала, которые очевидно принадлежали греческой армии. Противоправное действие заметил солдат, который потребовал удалить снимок и предоставить для досмотра телефон.

Пожилые супруги попытались объяснить, что они туристы, а Майкл просто увлекается военным делом. Но пару арестовали и посадили в тюрьму. Им не давали пить и есть, а скорое слушание прошло без адвоката и переводчика. «Шпионов» отпустили на родину в Великобританию, где приказали найти адвоката для следующего слушания, но позднее оказалось, что дело закрыли в Греции. Телефоны паре вернули, и сейчас они проходят курс психологической помощи.