Племянник Дэвида Бекхэма шокировал жизнью в нищете

Американские СМИ проинформировали, что звезда футбола Дэвид Бекхэм совсем не помогает своим бедным родственникам. И пока знаменитость живет в шикарном многомиллионном поместье, его племянник буквально находится в нищете.

Сообщается, что 17-летний Фредди Эвери живет со своим отцом в маленькой квартирке и пытается свести концы с концами, в то время как его родственник Дэвид Бекхэм регулярно появляется на обложках глянцевых изданий и живет в роскоши. По словам племянника футболиста, на его банковском счете всего 1,36 фунта стерлингов.

Стоит отметить, что в последний раз Фредди виделся с Бекхэмом в китайском ресторане 9 лет назад, с тех пор звездный родственник больше не появлялся в его жизни. Фредди обвиняет семью Бекхэмов за то, что миллионеры совершенно забыли о собственной семье.