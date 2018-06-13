Эзра Миллер в костюме гриба эпатировал публику на Comic-Con

Эзра Миллер произвел фурор появившись в необычном наряде на фестивале Comic-Con в Сан-Диего.

Comic-Con заслуженно носит титул центра косплей-культуры и является самым посещаемым массовым мероприятием в США. Миллер ежегодно появляется в косплей-нарядах на этом фесте, неизменно эпатируя привыкшую к местным реалиям публику. В этот раз он вырядился в костюм девочки-гриба Тоадетты из популярной видеоигры «Супер-Марио», желая сделать рекламу новому фильму со своим участием «Фантастические твари 2: Преступления Грин-де-Вальда». Во время презентации картины на сцену вышли многие актеры, но все внимание на себя приковывал Миллер. В белых чулках, розовом пеньюаре и «шляпкой гриба» на голове он полностью соответствовал образу Тоадетты. Раннее на подобных мероприятиях 25-летний актер появлялся в наряде Эдварда Элрика из манги о Стальном алхимике, а также косплеил героев «Влестелина колец».