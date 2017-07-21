Зоофил был пойман разъярённым фермером после попытки заняться сексом с коровой

Джон Мваура из кенийской деревни Муруню сказал, что он боится заразиться СПИДом от женщин.

Зоофил из Кении просил о помиловании после того, как его поймали за попыткой заняться сексом с коровой. Разъярённая толпа пыталась совершить над мужчиной самосуд. Джон Мваура просил о пощади и заявил, что сделал это, потому что был одинок и боялся секса с женщинами из-за заболеваний, передающихся половым путём. В Кении каждая четвёртая девушка в возрасте 15-19 лет является носителем ВИЧ. Это был уже пятый раз, когда 29-летнего секс-преступника ловят за попыткой заняться сексом с коровой.

Фермер Фрэнсис Мванги поймал Джона Мваура со спущенными брюками в своём сарае, когда тот пытался совершить сексуальные действия с коровой. Местные жители избивали его палками и закидывали камнями прежде, чем отвести в полицейский участок Бахаты и предъявить ему обвинения в зоофилии. Местный пастор Иеремия Мбутиа предположил, что поведение молодого человека связано с его психическим здоровьем.