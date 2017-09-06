Пенсионер раскопал подземный колодец у себя в спальне

Колин Стир решил подзаработать и начал водить экскурсии в уникальный подземный объект под собственным домом.

До 2011 года Колин Стир занимал должность государственного служащего. После выхода на пенсию он смог полноценно заниматься огромной дырой в полу под своей спальней. Несколько лет назад мужчине требовалось заделать дыру в полу, которая таила в себе опасность для его внуков. Когда отпрыски выросли, Колин Стир решил выкопать яму и продвинуться дальше в её изучении. Он спустился на 6 метров вглубь и раскопал яму шириной в 1 метр. Мужчина не планирует останавливаться и собирается продолжить работу над подземным колодцем.

Из-за преклонного возраста и неудобного расположения мужчине помогает его сосед. Работы под спальней Колина Стира и его жены Ванессы длились около полугода. Теперь туристы и жители города часто посещают дом пары и платят за вход в тоннель, что помогло пенсионерам неплохо заработать.