Невеста убила возлюбленного за то, что он пригласил свою бывшую девушку на свадьбу

Подготовка к свадьбе является довольно стрессовой ситуацией для молодоженов, ведь перед ними стоит ряд важных вопросов. Но некоторые решения относительно грядущего мероприятия могут оказаться слишком серьезными.

Жаклин и Брэндон решили заняться списком гостей на свадьбу после того, как отпраздновали предстоящее мероприятие в одном из баров в Лас-Вегасе. При этом невесте только предстояло развестись со своим предыдущим супругом, прежде чем назначить новое мероприятие. Однако пара решила не медлить и подготовиться заранее.

Тогда жених предложил пригласить свою бывшую девушку на торжество. Из-за этого Жаклин стала думать, что Брэндон не до конца честен с ней, и продолжает свои старые отношения. К вопросу гостей они вернулись позже, когда находились дома. Между возлюбленными началась ссора, в ходе которой мужчина начал угрожать ножом. Жаклин толкнула Брэндона, из-за чего он упал на острое лезвие ножа. Однако, когда прибыла полиция, женщина отрицала, что убила своего возлюбленного или как-то причастна к этому. После задержания Жаклин решилась признаться, и теперь ожидает решение суда.