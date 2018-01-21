Боль в горле привела к ампутации ноги у 4-летнего мальчика

Мальчику стало плохо во время занятий в детском саду, после чего его отправили домой лечиться. Однако симптомы простуды не снимались медикаментами, а в скором времени привели к серьезным последствиям.

Когда 4-летнего мальчика доставили в больницу Индианаполиса, США, то медики посчитали, что у него обычная простуда и боль в горле. Поэтому они предложили его матери обычные препараты, которые назначаются в подобных случаях. Женщина отметила, что ребёнок жаловался на боли в ногах, но это посчитали ухудшением самочувствия на фоне болезни.

Однако состояние мальчика значительно ухудшилось, и уже через день он не смог ходить. Он стал жаловаться на сильные боли в левой руке и правой ноге, а на утро обе конечности сильно опухли. Мать отвезла ребёнка на дополнительное обследование, которое показало, что у него нет простуды, но имеются более серьезные проблемы. Специалисты обнаружили у него серьезную инфекцию, которая может стать причиной смерти. Для того, чтобы спасти ребёнка, врачам пришлось ампутировать его правую ногу, и удалить часть тканей на левой руке.