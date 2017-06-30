«Кровавое затмение» и аномальная жара спровоцировали сильный град в Великобритании

Объединённое Королевство захлестнул сильный шторм, парализовавший движение на архипелаге.

Пару недель в Британии держалась самая сильная жара за последние несколько десятилетий. Температура в тени достигала 37,5 градусов Цельсия. 27 июля небо Шотландии окрасилось в фиолетовый, и его затянуло тучами. Сильный шторм положил конец рекордной жаре. Сейчас средняя температура по стране держится в районе 21 градуса Цельсия, а дождить будет ещё несколько дней.

Аномальные погодные условия и редкое «кровавое» затмение спровоцировали ещё один катаклизм. Руководство Евротоннеля приняло решение закрыть подземные железнодорожные пути через Ла-Манш из-за непогоды. Житель Великобритании опубликовал у себя на странице в соцсети фотографии булыжников, падающих с неба. Пользователи заметили, что град имеет очень странную форму и был размером с мяч для гольфа. «Кому-то сильно не повезёт, если его ударит этим по голове», - написал один из комментаторов.