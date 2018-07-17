Отец Меган Маркл публично унизил мать герцогини Сассекской

Отец Меган Маркл продолжает давать интервью СМИ и наживаться на имени своей знаменитой дочери, несмотря на то, что сама герцогиня настойчиво попросила отца не общаться с журналистами на личные темы их семьи.

Недавно в очередном интервью Томас Маркл публично унизил мать герцогини Дориа Редлан и заявил, что она воспитала дочь эгоистичной и неблагодарной. По словам обиженного отца, именно Дориа многие годы говорила Меган Маркл, что её бросил отец ради другой женщины, а потому он не достоин, чтобы с ним общались. Именно мать Меган мужчина обвиняет в том, что сейчас его дочь полностью отреклась от него.

Также Томас призвал Меган проявить милосердие к своей сводной сестре Саманте, которая находится в инвалидной коляске. Напомним, что именно Саманта говорила, что принц Гарри сделал неправильный выбор и скоро пожалеет о своей женитьбе на Меган.