Девушка из Минска планирует совершить кругосветное путешествие на мотоцикле

Екатерина Дубаневич хочет стать первой минчанкой, совершившей кругосветное путешествие. Оно будет длиться более года, а маршрут составит около 100 тысяч километров.

Девушка давно занимается мотоциклетным спортом. «Ты постепенно увеличиваешь расстояния. Тебя это захватывает. Однажды рождается мысль проехать кругосветку», - рассказала о своей мотивации Екатерина Дубаневич из Минска. Девушка не нашла никаких сведений о том, ездили ли белорусские девушки в кругосветные путешествия. «На мотоцикле я точно стану первой», - говорит Екатерина. Больше всего её привлекают новые знакомства, необычные города и удалённые страны. Девушка хочет проверить себя на прочность и рассказать миру о Беларуси, потому что многие не знают, где страна находится.

Стартовать Дубаневич собирается из Минска. 18 августа в Москву возвращается путешественник Олег Харитонов, который торжественно передаст девушке эстафетную палочку с Аляски. Она провезёт её ещё круг и передаст следующему путешественнику. Маршрут составит около 100 тысяч километров, и девушка побывает в 50 странах за 500 дней. Екатерина планирует сильно не тратиться и зарабатывать деньги в путешествии.

В прошлом году девушка побывала на Курильских островах. Девушка посетила мыс Край Света на северо-востоке острова Шикотан, Сахалинская область. Она стала первой из материковых путешественников, которые привозили свой мотоцикл с собой. Родные и друзья поддержали девушку в стремлении объехать мир, а с технической стороной вопроса ей помог муж Константин.