В Сети стало известно, что первая кошка-ведьма мертва

Житель Африки оказался очень чувствительным к паранормальным явлениям. Более того, он отказался с ними просто так мириться.

В Facebook появилась запись, что один из пользователей объявляет войну ведьмам и другой «нечистой силе». Убедиться в том, что сверхъестественные создания портят людям жизнь, он смог, наблюдая за кошкой. Ночью она бегала из дома в дом, незаметно «колдуя», пока люди спят. По словам жителя Африки, это злое волшебство и с ним необходимо бороться. Поэтому он выследил кошку-ведьму, ведь именно колдуны принимают форму питомцев.

Борец с ведьмами опубликовал снимок с кошкой, отметив, что первый представитель нечистой силы мертв. Однако на этом житель Африки не остановится, ведь необходимо истребить как можно больше ведьм и колдунов. Однако пользователи Facebook не поддержали мужчину, обвинив в жестокости по отношению к животным.