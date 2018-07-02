Стало известно, где Меган Маркл отметит свой день рождения

Меган Маркл отпразднует свой 37-й день рождения уже 4 августа. Теперь стало известно, где новоиспеченная герцогиня планирует отметить свой праздник.

Многие поклонники предположили, что в свой день рождения Меган Маркл захочет быть в центре внимания, однако выбор места для празднования удивил фанатов королевской семьи. Как оказалось, свой праздник Меган отметит на свадьбе лучшего друга принца Гарри, который женится именно 4 августа.

Сообщается, что церемония бракосочетания состоится в графстве Суррей, а герцоги Сассекские были приглашены ещё несколько месяцев назад. Именно по этой причине в свой день рождения Меган Маркл может оказаться не в центре внимания.