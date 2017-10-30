В Британии женщину посадили в тюрьму за разбой и укус полицейского

Ледалин МакЛеннон выпила две бутылки водки, после чего стала бить машины и дома на улицах города. Когда полицейский попыталась успокоить девушку, та ее покалечила.

Сообщается, что 24-летняя британка использовала кирпичи и молот, чтобы портить дома. Таким же образом она разбила капот чужого автомобиля. На вызов прибыла полиция, и одна из офицеров попыталась договориться. После неудачи, полицейский силой забрала у МакЛеннон оружие. Но это не успокоило девушку, и не упростило процесс ее ареста. Сообщив офицеру полиции, что она не против попробовать на вкус ее кровь, британка бросилась и укусила за лицо. После нападения полицейский упала и сильно повредила колени – после инцидента она все еще использует костыли для передвижения.

В итоге, девушка-«вампир» все же была задержана. Ей предъявили обвинение в порче имущества, оказания сопротивления при аресте, нанесении тяжелых физических повреждений. Суд признал ее виновной и приговорил к 12 месяцам лишения свободы.