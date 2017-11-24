Бургерная в США использовала для рекламы фото казни журналиста террористами

Бургерная Z-Burger опубликовала в социальной сети оскорбительную рекламу, в которой использовала фото Джеймса Фоули.

Джеймс Фоули был американским фотожурналистом, который освещал войну в Сирии. В августе 2014 года его на камеру казнили террористы, но национальная трагедия США не затронула её отдельных граждан. Как позднее директор Z-Burger объяснил в письме посетителям и родственникам журналиста, публикацию поста в Twitter с ним не согласовали.

Продвижением заведения в микроблоге занималась компания Valor Media, но сам управляющий никогда не интересовался тем, что появляется в Сети от имени его бургерной. На издевательской рекламе Фоули изображён в оранжевой робе – той самой, в которой его казнили. Надписи гласят: «Когда ты говоришь, что хочешь бургер, а кто-то предлагает пойти в McDonald’s» и «Ты позоришь меня». Управляющие бургерной и рекламной компании удалили пост и пообещали делать регулярные пожертвования в фонд имени Джеймса Фоули в качестве дополнительных извинений.