Британец через Сеть пытался заставить незнакомцев изнасиловать его супругу

Британец создал фейковую страницу от имени второй половинки и начал писать всем, что интересуется сумасшедшей ролевой игрой интимного характера.

По сюжету этой «игры», мужчины должны были повстречать даму и в дальнейшем её изнасиловать. Так житель Британии решил отомстить супруге, которую считал виноватой во всех семейных проблемах. Долгое время на призыв никто не откликался, однако когда один потенциальный насильник всё-таки решился сыграть, всё вышло не по плану. Поскольку мститель не скрывал в Сети никакой личной информации о жене, не было никаких препятствий для встречи.

Однако во время неё женщина доказала, что не она является владелицей фейковой страницы. Потому вместо ролевых игр незнакомцы вместе обратились к правоохранителям. Жестокий муж получил 8 месяцев за решёткой, хотя и высказывал надежду, что после этого сможет сохранить брак. Однако шокированная его поступком супруга категорически заявила, что этого не будет, и она собирается подавать на развод – доверия после извращённой шутки ко второй половинке у неё больше нет.