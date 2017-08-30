Французы создали уникальное вино синего цвета без красителей

Опытные французские виноделы создали уникальное вино, которое отличается от остальных своим характерным синим цветом. Специалисты уточняют, что при производстве не применялись химические красители.

Французы придумали натуральное синее вино, которое приготовлено из целлюлозы и красной виноградной кожуры. Предприниматель Рене Ле Бейл стал первым заниматься подобным вида вина с исключительно натуральным оттенком. Новое вино получило название Vindigo и уже является очень популярным среди гурманов.

Сообщается, что новым вином уже заинтересовались более крупные компании, которые готовы выкупить секрет Рене Ле Бейла и массово производить уникальный напиток. Сам автор вина называет свое творение «идеальным вином на лето».