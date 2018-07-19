В Британии чайку заставили голодать при помощи пластикового пакета

Пакет привязали к лапам птицы, а это значило, что теперь ей трудно летать и не получится использовать когти для добычи пищи.

Чайку заметили австралийские туристы, прилетевшие отдохнуть в город Форт-Уильям. Фирменный пакет одного из магазинов по доставке пищи, скрученный вокруг её лап, был для птицы, как парашют. Она летала только на короткие дистанции, а также не могла сопротивляться ветру. По словам австралийского туриста, он вместе со своей женой и детьми понимал, что птицу может ожидать голодная смерть. Потому отдыхающие попытались ей помочь, потратив два часа, чтобы как-то приманить чайку к себе.

Туристы намеренно выставляли на стол еду, но птица так и не подлетела к ней. По словам представителя Королевского общества защиты животных от жестокого обращения, этот случай демонстрирует не только то, как издеваются над птицами, но и заставляет задуматься о том, как пластик воздействует на окружающую среду.