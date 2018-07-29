Друг Меган Маркл уверен, что герцогиня никогда не примирится с отцом

Пока отец Меган Маркл продолжает комментировать личную жизнь своей дочери и зарабатывать на этот большие деньги, герцогиня продолжает начинает от своего родственника. По словам друзей Меган, примирение между отцом и дочерью не произойдет никогда.

Друзья экс-актрисы уверены, что Меган и её отец Томас Маркл не смогут найти общего языка и не будут общаться, как бы этого хотели родственники Маркл. Инсайдеры сообщили британским СМИ, что проблемы в их отношениях существовали ещё до того, как Меган встретила принца Гарри. Уже тогда голливудская звезда все время скандалила с отцом.

Сообщатся, что Томас увлекается алкогольными напитками, что и злит Меган, именно на этой почве в семье постоянно возникали скандалы. Напомним, что на днях 74-летний Маркл-старший жаловался на то, что он не разговаривал с дочерью в течение 10 недель.