Новая покупка принца Гарри свидетельствует о том, что скоро на свет появится восьмой внук королевы Елизаветы II.

Покупка вместительно автомобиля является важным шагом для каждой семьи. Пара герцога и герцогини Сассекских не стала исключением. 33-летний принц Гарри собирается продать свой спортивный автомобиль, который принадлежал монарху больше года. Мужчину заметили за рулём Audi RS6 Avant во время поездки на свадебный приём Пиппы Миддлтон в прошлом году.

Спортивный автомобиль выставили на продажу у автосалоне Overton Prestige. За подержанную иномарку просят более 94 тысяч долларов. Роскошный спорткар оснащён панорамным люком на крыше и подогревом передних и задних сидений. Максимальная скорость 280 километров в час, а разогнаться до скорости 97 километров в час автомобиль способен за 3,9 секунды.

Хотя автомобиль довольно просторный, и в него вмещается 5 человек, для семейных поездок он не подходит. Покупкой нового автомобиля принц Гарри открыто намекает на скорое рождение ребёнка. Фанаты с нетерпением ждут, когда в новом автомобиле новоиспечённых супругов появится детское кресло, и гадают, кто именно это будет именно будет там сидеть.