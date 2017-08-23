Эксперты: В Индии очень высокий уровень смертности среди маленьких детей

По данным экспертов из Международного института прикладного системного анализа, проблема также и в слабом развитии образования.

Страдают от этого самые бедные районы в северной части и центре Индии. Необходимы серьёзные изменения в здравоохранении, хотя всё равно это не позволит резко снизить смертность. В группе риска маленькие дети не старше 5 лет. Имеет место также и дискриминация по полу – девочек пытаются вылечить реже, чем мальчиков. Исключение – грудные младенцы, которым стараются помочь, в независимости ни от чего.

Чтобы уровень смертности стал ниже, нужно проводить активную работу на протяжении десятков лет. Причём он останется высоким, если не справиться с социально-экономическим критерием, а также не учитывать географические различия. По мнению экспертов, причина такой проблемы в Индии в том числе и в засилье бюрократии в стране. Власти в отдельных регионах не желают выделять средства на больницы, а потому хорошие специалисты предпочитают выезжать в районы побогаче или и вовсе за границу.