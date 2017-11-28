Голодная чайка порвала женщине губу, пытаясь отобрать у неё еду

32-летняя учительница выходила из ресторана быстрого питания, желая перекусить на ходу. Однако голодная и наглая птица изменила её дальнейшие планы на день.

32-летняя Лаура Морган только откусила кусок от своего блюда, которое приобрела в ближайшем ресторане, как на неё напала чайка. Птица сначала ударила учительницу по голове крылом, после чего перешла к еще более агрессивным действиям. Чайка попыталась вырвать изо рта женщины кусок еды, в результате чего порвала ей губу. Как отметила пострадавшая в результате «нападения», все случилось слишком быстро, и она не поняла сразу, что происходит.

В результате атаки чайки Лаура получила ушиб, а губа стала сильно кровоточить. Женщина обратилась за помощью к медикам, которые помогли ей с полученными травмами. Также она отметила, что постоянно наблюдает чаек, когда выходит из одного и того же ресторана быстрого питания. Она считает, что из-за загрязнения пляжей птицам пришлось стать наглее и пытаться отобрать еду у людей.