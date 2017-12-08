Звезда «Зачарованных» не готова признаться в сексуальном насилии в свой адрес

Алиса Милано стала одним из главных популяризаторов движения #MeToo в Голливуде и призвала девушек со всего мира открыто говорить о насилии в свой адрес.

В октябре 2017 года Алиса Милано приняла активное участие в популяризации движения #MeToo. Она написала пост на своей странице в социальной сери Twitter и попросила девушек публично рассказать о их опыте сексуального насилия. 45-летняя звезда сериала «Зачарованные» призналась, что не готова говорить о собственной истории с домогательствами в Голливуде. «Мы с моим психотерапевтом всё ещё работаем над этим», - рассказала актриса в интервью.

Девушка говорит, что ей очень тяжело признаться в чём-то настолько личном. В интервью журналу Forbes Алиса рассказала, почему стала катализаторов движения после заявления о Харви Вайнштейне: «Пост был посвящён хищнику, обидчику из индустрии развлечений. Я хотела показать, что проблема существует во всех сферах жизни».