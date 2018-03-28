В США 65 лет тюрьмы дали женщине, совершавшей серийные убийства

Серийная убийца не только лишала людей жизни, но и по нездоровому сценарию скормила одну из жертв соседям во время барбекю.

История преступлений Келли Кочран началась с замужества. После официальных клятв в верности она и её новый муж дополнили их своим обещанием: если один из партнёров будет изменять, то супруги убьют «третьего лишнего». Первой, из-за неурядиц в семье, на сторону пошла Келли. Раскрыв неверность жены, пара составила план, согласно которому они убили любовника Келли, часть останков вывезли в лес, а часть приготовили для барбекю.

Келли Корчан долго мучала совесть даже после того, как им удалось обмануть полицию, и последней её жертвой стал супруг. Смерть мужа женщина инсценировала, но вскрытие показало неестественные причины кончины. Женщину арестовали, а после долгих следственных действий суд США дал женщине 65 лет тюрьмы. Семья преступницы согласна с приговором, но считает, что Келли за долгие годы убила минимум 9 человек, с чем просит разобраться полицию.