Полицейский, изнасиловавший 30 человек, провёл в тюрьме менее 7 лет

Бывший солдат и полицейский получил два пожизненных срока за нападения, изнасилования и превышения должностных полномочий.

Мужчина получил два пожизненных приговора в Королевском суде города Ньюкасл-апон-Тайн в 2011 году. Бывший полицейский задерживал наркоманов и подростков, а за освобождение требовал услугу сексуального характера. Всего количество жертв составляет 30 человек. Судья лишил насильника права на условно-досрочное освобождение, пока тот не отсидит в тюрьме не менее 7,5 лет. 50-летний преступник был замечен за прогулкой на велосипеде за 650 долларов. Мужчина провёл в тюрьме менее 7 лет. Его жертвы и свидетели по делу возмущены освобождением мужчины.

Во время 5-дневных судебных разбирательств полицейский утверждал, что стал жертвой заговора, и назвал своих обвинителей лжецами. Его коллеги игнорировали жалобы пострадавших и не знали, что мужчина до работы в правоохранительных органах представал перед судом за сексуальное насилие. В 2007 году его уволили за секс с одной из жертв, но спустя 8 месяцев его восстановили.