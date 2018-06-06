Любовь двух жирафов в Намибии вызвала восторг у пользователей Сети

Удивительные фотокадры удалось сделать фотографу на территории Намибии, когда два жирафа буквально переплелись шеями. Пользователи Сети посчитали, что таким образом африканские животные выражают друг другу свою любовь.

Фотограф Джейсон Оуэн Кандуме представил в Сети свои последние работы, которые ему удалось сделать в жаркой Намибии. На снимках можно увидеть, как два жирафа стоят плотно друг к вдруг и переплетаются шеями. Данный кадр вызвал восторг у интернет-пользователей, так как они никогда не видели, как данные животные показывают свою любовь.

Однако людей поспешили расстроить специалисты, которые заявили, что жирафы совершенно не выражают свою привязанность, а даже наоборот, соперничают. Именно таким образом, шея к шее, жирафы определяют хозяина территории.