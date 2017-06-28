Эксперты назвали авиакомпании с самыми длительным задержками рейсов

На первом месте бюджетная авиакомпания Wizz Air, расположенная в Венгрии. В среднем, самолёты опаздывают на 23 минуты.

Представители компании объясняют опоздание их рейсов заторами в воздушном пространстве, а также погодными условиями. Второе место по задержкам у норвежской авиакомпании Norwegian Air Shuttle. Третье, по данным экспертов, у испанской Vueling Airlines. Четвёртая по длительности опоздания – британская Thomas Cook Airlines.

Самыми пунктуальными специалисты назвали скандинавские авиалинии. Среди 44 авиакомпаний, базирующихся в этом регионе Европы, максимальное опоздание составляло всего 7 минут. Второе место по пунктуальности среди стран у Великобритании – средняя задержка – это 15 минут.