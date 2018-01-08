Мужчина сделал фото призрака на бывшем американском военном корабле

Любители мистики уверены, что на фото попал дух одного из погибших американских солдат.

Бывший военный корабль участвовал в битве за Пёрл-Харбор, а также в сражениях против Японии в Тихом океане во время Второй мировой войны, получив 11 боевых звёзд. С 1992 года корабль под кодовым именем «Голубой Призрак» стал плавучим музеем. Объект расположен у побережья Мексиканского залива в городе Корпус-Кристи на юге штата Техас, США. Прошлое знаменитого американского авианосца USS Lexington окутано тайной. Корабль не раз появлялся в мистических телепередачах.

На днях один из посетителей исторического объекта опубликовал в Сети странное фото. Мужчина хотел сделать снимок одного из экспонатов корабля-музея, но заметил, что в зеркальной поверхности кто-то отражается. Тёмная фигура напоминала солдата в форме военно-морских сил США. Посетитель уверяет, что позади него никого не было, а он сам не мог попасть в кадр.