Популярный енот пострадал от грабителей

Домашний питомец киевского музыканта Дмитрия Решетника не уступает в популярности своему хозяину. Енот уже несколько раз принимал участие в шоу талантов. Необычную парочку можно часто увидеть на улицах города, когда они выбираются на прогулку.

Но очередная прогулка закончилась для них довольно плачевно - на ребят напали грабители. Всё случилось в одной из киевских подворотен, музыканту приставили к лицу канцелярский нож, а енот получил удар по мордочке, в следствии чего пострадали его зубы и челюсть. Решетник поделился, что поначалу его домашний любимец, Боб Марли, даже не мог ничего видеть, но, по словам лечащего врача, сейчас зверёк медленно идёт на поправку.

Впервые мир узнал о странной парочке, когда в сети появилось видео их поездки в метро. Всё дело в том, что зверёк Марли не покидает головы музыканта, он привык кататься на Диме верхом. Решетник с удовольствием делится забавными историями и ситуациями из их совместных приключений.