В ЮАР учитель избил ребёнка, чтобы отучить его от хулиганства

За свои действия учитель получил письменное предупреждение и штраф в размере примерно 10 тысяч рублей.

Родители ребёнка недовольны таким решением администрации учебного заведения, через суд пытаясь добиться хотя бы удвоения штрафа. Всё произошло в 2013 году в одной из школ города Эйтенхахе в Восточно-Капской провинции ЮАР. Один из учеников позвал учителя, утверждая, что компания издевается над мальчиком, пытаясь накормить его клеем. Педагог, войдя в класс, кинулся к 10-летнему лидеру компании, заявив, «заставит прочувствовать» хулиганские действия на себе. Он сильно ударил его головой о доску, после чего едва не задушил, а ещё пнул ногой с размаха.

Кроме физических повреждений, ребёнок получил ещё и серьёзную психологическую травму, от которой не оправился даже спустя годы. Попытка педагога отучить от издевательств привела к обратному – у мальчика начались серьёзные проблемы с поведением, которые его родители до сих пор пытаются вылечить. Именно поэтому они сейчас потребовали выплаты компенсации, чтобы потратить её на хороших докторов для школьника.