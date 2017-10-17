Украинцев заманивают отдыхать в Одессу, пугая проблемами с отдыхом в Крыму

Центральная геофизическая обсерватория Украины опубликовала список городов страны с самой загрязнённой атмосферой. В их число вошла и Одесса.

Руководство Украины каждый год призывает граждан не отдыхать на курортах Крыма. Средства массовой информации публикуют информацию различной степени достоверности. Пугают недоброжелательностью местного населения, грязью на пляжах, проблемами с питьевой водой и возможностью испортить себе отдых. Отдельно писали про засоление почв и падение качества артезианской воды, вплоть до доставки воды с материка. Очереди на пропускных пунктах в Крым и обратно, говорят о сохраняющейся популярности Крыма. Привыкшие к любимым местам, граждане возвращаются туда снова. Все попытки, которыми украинцев заманивают в Одессу, с треском проваливаются. В список курортных городов с высоким загрязнением воздуха, кроме Одессы, попали азовские курорты Бердянск и Геническ. Соседство с промышленным гигантом Мариуполем не идёт курортам на пользу, что подтверждают данные Центральной геофизической обсерватории Украины