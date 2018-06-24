Атака клонов: британцев поражает сходство Меган Маркл и Амаль Клуни

Жители Британии уверены: это никакое не соперничество. Всем прекрасно известно, что две женщины дружны между собой. Этим и объясняются многие сходства.

Тем не менее, и герцогиня Сассекская, и жена Джорджа Клуни выглядят как клоны. У них похожие причёски, одежда, гастрономические пристрастия и отдыхать предпочитают вместе. Эксперты разобрались в этих хитросплетениях. Амаль познакомилась с Меган, когда она ещё не была замужем за принцем Гарри. Впоследствии, она помогла будущей герцогине перебраться в Лондон и представила своему модельеру Мише Нону. Он отмечает, что обе женщины приверженцы одного стиля. Они носят туфли-лодочки, любят одежду одежду в кремовых, розовых и голубых тонах. Амаль посоветовала Меган пошить свадебное платье у Стеллы Маккартни и рекомендовала наряды для светских мероприятий.

Прически обеих брюнеток выглядят схожими, поскольку над ними «колдует» один человек – знаменитый парикмахер Мигерль Мартин-Перес. Поэтому вольно или невольно их локоны завиты идентично. Кроме этого, и Амаль, и Меган активно занимаются общественной деятельностью. Обе сотрудничают с ООН и являются сторонницами феминизма. Они во многом солидарны в выборе меню и выбирают одни и те же места для отдыха. В конце концов, Меган и Амаль входят в число 25 влиятельных женщин Британии. Невзирая на это, простые люди называют это «атакой клонов», которая порой просто смешит.