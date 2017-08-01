В аэропорту мусульманку заставили раздеться, чтобы убедиться в отсутствии бомбы

Офицеры транспортной службы аэропорта Бостона перепутали использованную прокладку со взрывным устройством.

27-летняя замужняя журналистка Зайнаб Мерчант привыкла ловить на себе пренебрежительные взгляды из-за того, что она носит хиджаб. Однако инцидент, произошедший в аэропорту Бостона, перешёл все границы. Выпускница Гарварда и основательница правозащитной организации летела в Вашингтон, чтобы прочесть доклад на конференции. Мусульманка знала, что её багаж будут проверять намного тщательнее и зададут множество вопросов, поэтому приехала в аэропорт за два часа до рейса.

Работники аэропорта заставили её раздеться и начали щупать её ниже пояса. Далее один из офицеров сказал, что «тут нужно посмотреть поглубже», и вместе с напарником увёл её в отдельную комнату для досмотров. Там они заставили девушку снять всю одежду и бельё. Даже заявление Зайнаб о том, что у неё идут месячные, не заставило работников аэропорта сжалиться. Они потребовали продемонстрировать использованную прокладку, чтобы убедиться в отсутствии бомбы.

После такого унижения девушка потребовала от офицеров показать их значки и удостоверения личности, чтобы написать жалобу в администрацию аэропорта. Мужчины наотрез отказались представляться, закрыли шевроны на форме руками и удалились в неизвестном направлении. Девушка готова отстаивать свои права в суде.