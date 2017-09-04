Эксперты: «Богатые» США не могут обеспечить водой миллионы людей

Количество американцев, которых не снабжают достаточным количеством воды, почти равно всему населению России. Жители США опасаются финансового краха.

Больше всего проблема затронула сельское хозяйство. Ранее богатые фермеры теперь могут оказаться на грани разорения из-за невозможности выращивать определённые культуры, как утверждают эксперты из Drought.gov. С жарой не могут справиться в ряде штатов, среди которых Канзас, Техас, Юта, Колорадо, Аризона, Нью-Мексико, Орегон и Калифорния.

Обеспечить местных жителей водой не получается в том числе и из-за большого количества лесных пожаров. Специалисты говорят о вероятности миграции миллионов людей на менее засушливые территории. Стоит отметить, что о такой же проблеме эксперты ранее предупреждали относительно более бедного Афганистана, где экстремальные температуры заставили сельских жителей уходить в города.