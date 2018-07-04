Дочь Кейт Миддлтон становится точной копией королевы Елизаветы II

Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон с каждым годом все больше радует королеву Елизавету II. Дело в том, что девочка во многом очень похожа на британского монарха.

Пользователи Сети отмечают, что меленькая трехлетняя дочь Кейт Миддлтон все больше начинает быть похожей на свою бабушку. И если ранее фанаты замечали только внешние сходства, о теперь проявляется и королевский характер Шарлотты. Недавно стало известно, что принцесса испытывает большую страсть к лошадям и конному спорту, стоит отметить, что и королева много времени любит проводить в конюшне.

Специалист по верховой езде Наташа Бейкер, которая работает у королевы Елизаветы, рассказала, что юная Шарлотты уже понемногу начинает кататься на взрослых лошадях. Бейкер утверждает, что страсть девочке передалась от знаменитой прабабушки.