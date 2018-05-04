«Инопланетные захватчики» разрушают экосистему Шотландии

Экологи обеспокоены бесконтрольным распространением ядовитых растений, которые могут быть опасны для людей и животных.

Шотландские учёные получили снимки с дронов, показавшие неутешительные новости. Огромные территории в районе Спейсайда покрыты густыми зарослями борщевика сибирского и японского спорыша. Богатые эфирными маслами растения непригодны для корма животным, вызывают ожоги у человека, вытесняют местную флору. Биологи окрестившие опасные растения «инопланетными захватчиками» пытаются понять, как произошло «вторжение» и что можно предпринять.

Лесничество совместно с группами волонтёров борется с «захватчиками», разрушающими экосистему Шотландии механическим способом. Это тяжёлая работа, поскольку растения достигают высоты человеческого роста и плотно сплетаются с деревьями. Чтобы вырубить борщевик и спорыш приходится продираться через настоящие джунгли. Растения распространяются очень агрессивно, борщевик вырабатывает за сезон около 1000 семян с высокой всхожестью. Ущерб, который могут принести бесконтрольно распространяющиеся растения, может достигнуть огромных сумм.