Конспиролог: Приближение Нибиру вызвало землетрясения в Кольце Огня

Количество землетрясений продолжает расти. Подземные толчки возникли в одном из самых опасных мест планеты.

Сейсмологи не выделили среди прочих подземный толчок силой в 7 баллов на тихоокеанском острове Новая Каледония. Это явление привычно для данных мест, особых разрушений и цунами не произошло. Однако у сейсмологов возникло беспокойство из-за того, что катаклизм случился в так называемом «Кольце Огня» - системе расположенных дугообразно поясов вулканов и сдвигов тектонических плит.

Конспирологи уверенно считают, что все 214 землетрясений на прошлой неделе произошли из-за приближения планеты Нибиру. По их мнению, несколько подобных катаклизмов и может возникнуть сдвиг земной коры, сопровождающийся тектоническими разломами. Если землетрясения в Кольце Огня продолжатся, это ухудшит ситуацию в американских штатах Калифорния и Орегон, где толчки разной силы ощущаются регулярно.