Девушка-блогер выложила описание своей клинической смерти

Автор блога «Scarred Not Scared» («Со шрамами, но без страха») Мишель Эльман перенесла множество операций из-за опухоли мозга и гидроцефалии. Кроме фото своих шрамов, которые она не прячет, а гордо показывает, девушка выложила и описание загадочных ощущений, пережитых в детстве.

В 11 лет Мишель перенесла сложную операцию на мозге. Девочка, которая ничего не знала о рассказах людей, переживших клиническую смерть, увидела характерные картины. Мишель почувствовала, что не находится в своём теле и видела со стороны себя и врачей за работой. Она понимала, что умерла, но ей не было от этого страшно.

Врачи не поддерживают мнение девушки, утверждая, что пережитое – реакция человека, впервые получившего наркоз. По версии учёных похожие картины, тёмный коридор со светом в конце, не что иное, как предельно обострившееся тоннельное зрение. Такое состояние объясняется нехваткой кислорода в мозге, возникающей при остановке сердца в состоянии клинической смерти.