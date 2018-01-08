У берегов Мьянмы появился «корабль-призрак»

Крупное ржавое судно для перевозки груза в контейнерах было замечено в Мьянме местными рыбаками.

По данным полиции города Янгон, «корабль-призрак» не имел на борту никаких товаров. Также там не увидели членов экипажа. Судно, имя которого «Sam Ratulangi PB 1600», обнаружили ранее на этой неделе плавающим у побережья Янгона. Теперь местные власти совместно с полицией и служащими военно-морского флота начали расследование по этому делу. Известно, что корабль построили в 2001 году. На нём также заметили флаг Индонезии, однако никаких пояснений от тамошних властей получить не удалось.

Правоохранители только предположили, что «корабль-призрак» его команда покинула совсем не давно. Однако то, что он появился у берегов Мьянмы, представляется очень странным. Тем более, что, по показаниям рыбаков, состояние судна было вполне рабочим. Ранее сообщалось о «корабле-призраке», появившемся у берегов Владивостока. Это была рыбацкая лодка из Северной Кореи, где отсутствовал экипаж, однако имелся полный комплект нужного снаряжения.