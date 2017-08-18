В Донецке из-за прошедшего теракта стало сложнее выехать из города

О чрезвычайном положении власти объявили после смерти главы ДНР Александра Захарченко.

Границы были временно закрыты для пересечения с любой стороны, исключая тот случай, когда имелось специальное разрешение. В Донецке также контролировали перемещение путём досмотра каждого автомобиля. Из-за этого из города было сложно выбраться – процесс протекал медленно. Трудно оказалось выехать и на автобусе – несколько часов допускался только въезд. Ближе к обеду ситуация частично стала спокойнее – жителям ДНР разрешили на автобусе пересекать границу Украины, а потом и России.

Жители республики назвали такие меры после прошедшего теракта не слишком действенными. По их мнению, чтобы больше не погибали такие важные персоны, как Александр Захарченко, следует не ограничивать передвижение, а выяснять причины случившегося. Из-за временных сложностей с выездом пострадали те, кому надо было из-за работы срочно оказаться в России или же заканчивались 90 дней пребывания на территории другого государства.