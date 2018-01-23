Похожие на НЛО облака вывели из строя электроприборы в США

Уфологи из крупнейшей организации MUFON, которая специализируется по НЛО и инопланетным объектам, зафиксировали, как в США пролетели аномальные облака. По словам очевидцев, облака были похожи на НЛО и выводили из строя смартфоны.

На территории США были замечены мистические облака в форме круглых летающих объектов. Свидетели происшествия стали утверждать, что подозрительные облака неизвестным образом вывели из работы все смартфоны, батареи и зарядные устройства. Однако очевидцам все же удалось выложить небольшой видеоролик на YouTube.

Уфологи подтвердили, что аномальные облака нередко выводят из строя электроприборы. Напомним, что ранее крупный НЛО был замечен на территории Японии.